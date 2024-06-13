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海關前五個月查獲350公斤未檢疫豬肉 旅客行李占比最多逾6成

中央社／ 台北13日電
財政部今天表示，今年前5月海關查獲未經檢疫豬肉及豬肉製品達473件，共349.9公斤，其中以旅客行李查獲最多，占比逾6成，顯示違規風險仍高，提醒民眾共同防堵非洲豬瘟，出國切勿攜帶肉製品回國，以免受罰。圖／聯合報系資料照片
財政部今天表示，今年前5月海關查獲未經檢疫豬肉及豬肉製品達473件，共349.9公斤，其中以旅客行李查獲最多，占比逾6成，顯示違規風險仍高，提醒民眾共同防堵非洲豬瘟，出國切勿攜帶肉製品回國，以免受罰。圖／聯合報系資料照片

暑假旅遊旺季將至，財政部今天表示，今年前5月海關查獲未經檢疫豬肉及豬肉製品達473件，共349.9公斤，其中以旅客行李查獲最多，占比逾6成，顯示違規風險仍高，提醒民眾共同防堵非洲豬瘟，出國切勿攜帶肉製品回國，以免受罰。

財政部關務署副署長蘇淑貞今天在例行記者會指出，暑假一向是民眾出國旅遊旺季，尤其COVID-19疫情解封後，近2年入出境旅客人數持續增加，海關查獲旅客違規攜帶豬肉製品案件也大幅上升。

蘇淑貞表示，海關持續與農業部動植物防疫檢疫署等邊境查緝機關合作，加強查緝來自非洲豬瘟高風險地區入境旅客行李、郵包及進口快遞貨物。

蘇淑貞指出，據統計，自今年1月至5月，海關查獲未經檢疫豬肉及豬肉製品達473件，共349.9公斤，其中，以旅客行李查獲313件，達224.7公斤最多，占整體緝獲件數達66.2%、占總重量達64.2%，顯示旅客違規攜帶肉製品風險仍高。

蘇淑貞進一步表示，關務署為防止含非洲豬瘟病毒肉製品藉由旅客攜帶進入國內，持續與防檢署加強邊境查緝，對來自疫區入境旅客手提及託運行李，實施100%的X光檢查，呼籲民眾勿心存僥倖，並告知境外親友切勿攜帶或寄贈豬肉製品，一旦查獲，均移由防檢署依法裁罰。

蘇淑貞指出，以攜帶來自非洲豬瘟疫區豬肉及其製品為例，初次查獲即處新台幣20萬元罰鍰，外籍人士若未繳清罰鍰，即拒絕其入境，也提醒民眾暑假旅遊回國時，務必注意相關規定，共同防堵非洲豬瘟等動物傳染病入侵。

傳染病 海關 豬肉 財政部

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