婚前爸媽送房...離婚時竟要對半分？律師指小心1情況：不論年齡、先立遺囑

日前有一名網友表示，岳母打算將名下3間市值約6千萬的板橋房子送給太太，雖然目前3間房都出租中，但他計算後發現收益非常不好，想要賣掉改買中南部的房子收租，卻遭到其他網友狂酸，其中有名網友質疑先生「看起來像是想把女方的婚前贈與財產洗成婚後財產」。

這確實是很多父母的困擾，一方面想多贈與財產給小孩，讓小孩衣食無憂，另一方面又擔心小孩愛不對人，自己辛苦打拼的財產，最後卻落入不好的女婿／媳婦手中。

所以，什麼時候女婿／媳婦有機會獲得父母贈與子女的財產，是父母在傳承財富前，首先要知道的事：

1、婚前或無償取得的財產，「離婚」時配偶不能分配，但「繼承」時可以。

2、婚前或無償取得的財產「本身」，離婚時不用分給配偶，但在婚姻中所生孳息，仍視為婚後財產，要列入分配。

例如：父母贈與房屋，若在婚後有出租，存下來的租金，配偶可分配；父母贈與股份，婚後再發的股利，配偶可分配。

3、網友所述情狀若成真，女兒將父母贈與的板橋房子出售後改買中南部房子，中南部房子因為是婚後才買的，確實會被當作婚後財產，原先需要列入分配；但若能證明購屋資金，實際上源自於父母贈與，則贈與的部分還是有機會扣除。

4、子女愛到卡慘死（台語），自願贈與給配偶。

如果你對於女婿／媳婦還沒有那麼放心，又想將財產贈與或留給子女，這裡也給大家一些建議：

1、多觀察一些時間，不要太早贈與可以讓人少奮鬥20年的財產。

2、善用他益信託或遺囑信託，控管子女實際受益的數量和時間。

3、附負擔的贈與，保留收益權。例如：贈與房屋，但約定租金要給父母繼續收。

4、房屋可以只借給子女住，不一定要過戶。

5、贈與金錢時，相關金流證據要留好，不要為了節稅，偷偷塞現金。

6、開誠布公與子女一同規劃家產傳承，父母、子女都要寫遺囑，防止若有意外時，父母分不到以前贈與給子女的財產（如子女已經生小孩，父母不是繼承人）。

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