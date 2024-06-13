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房市三稅 雙位數成長
房市交易趨於熱絡，帶動房地相關稅收成長。財政部昨（12）日公布最新稅收統計，土增稅、契稅、個人房地合一稅等房地三稅，5月皆呈雙位數成長，其中契稅、房地合一稅實徵淨額都寫下最強5月。
財政部統計處副處長劉訓蓉解釋，去年同期房市處相對低檔，近期受到國內景氣逐步好轉，台股走揚，財富效果推升房市熱度，加上新青安優惠貸款與通膨預期，催化自住長期置產的剛性買盤，房市轉趨熱絡。
劉訓蓉指出，房地市場買氣穩健，帶動5月房市三稅年增率續呈雙位數正成長。5月土增稅實徵淨額83億元、年增33.7%，累計前五月年增28.7%，主要以新北市與桃園市增加較多；契稅5月實徵18億元，創歷年同月新高，年增37.1%，今年以來77億元也創同期新高，年增41.5%，以高雄市、新北市及桃園市增加較顯著。
個人房地合一稅5月實徵淨額62億元，創歷年同月新高，年增86%，已是連十月雙位數正成長，主要增加集中在新北市、台中市及高雄市；累計前五月來到227億元、創歷年同期新高，增幅近九成，以台中市、新北市及桃園市增加較顯著。
另對照內政部4月買賣類移轉棟數、六都5月買賣移轉棟數皆呈雙位數正成長，五大銀行4月新承做購屋貸款年增幅逾一倍等，也顯示房市交易熱絡。
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