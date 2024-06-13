土增稅重購退稅 須同一地主

換屋族在運用土增稅重購退稅優惠時要留意，必須是「同一所有權人」在兩年內先賣後買、先買後賣，才符合適用要件，若地主並非同一人，即使是登記在配偶名下，也無法適用。

台中市地方稅務局近期接獲民眾詢問，舊房地登記在先生名下，兩年內重購新房地登記在妻子名下時，可否適用土增稅重購退稅？答案是不行。

依規定，土地所有權人在出售土地後，自完成移轉登記日起，兩年內重購土地，新購土地地價超過原出售土地地價扣除繳納土增稅後的餘額者，可向出售地的地方稅務局申請退稅，可就已納土增稅額內，退還不足支付新購土地地價數額。

稅務局指出，土增稅重購退稅是指「同一所有權人」，在兩年內無論先賣後買或先買後賣，但若出售地與重購地的地主不同，即便是夫妻、父母或子女等同屋簷下的家人，都將無法適用。

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