聽新聞
test
0:00 / 0:00
土增稅重購退稅 須同一地主
換屋族在運用土增稅重購退稅優惠時要留意，必須是「同一所有權人」在兩年內先賣後買、先買後賣，才符合適用要件，若地主並非同一人，即使是登記在配偶名下，也無法適用。
台中市地方稅務局近期接獲民眾詢問，舊房地登記在先生名下，兩年內重購新房地登記在妻子名下時，可否適用土增稅重購退稅？答案是不行。
依規定，土地所有權人在出售土地後，自完成移轉登記日起，兩年內重購土地，新購土地地價超過原出售土地地價扣除繳納土增稅後的餘額者，可向出售地的地方稅務局申請退稅，可就已納土增稅額內，退還不足支付新購土地地價數額。
稅務局指出，土增稅重購退稅是指「同一所有權人」，在兩年內無論先賣後買或先買後賣，但若出售地與重購地的地主不同，即便是夫妻、父母或子女等同屋簷下的家人，都將無法適用。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 獨／新青安貸款戶將要簽切結書 土銀19日召八大行庫聚焦三議題
▪ 新青安受質疑炒房 次長阮清華：財政部已注意、會積極處理
▪ 新竹囤房稅2.0上路 7萬戶受惠減稅、空屋囤房將課高稅
▪ 看好軌道經濟 華建砸14.8億買苗栗逾3700坪土地
▪ 茂德積極獵地 砸7.4億買高雄楠梓千坪土地
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言