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企業付款境外電商 要扣稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
數位時代來臨，跨境交易愈來愈頻繁，已有逾百家跨境電商在台辦理稅籍登記。示意圖。 路透
數位時代來臨，跨境交易愈來愈頻繁，已有逾百家跨境電商在台辦理稅籍登記。示意圖。 路透

數位時代來臨，跨境交易愈來愈頻繁，已有逾百家跨境電商在台辦理稅籍登記。財政部提醒，國內公司若與境外電商做生意，例如訂房、訂機票，記得要在付款時扣繳所得稅

境外電商銷售電子勞務給我國境內買受人，根據買受人是個人（B2C）或營利事業（B2B），報繳所得稅方式有所差異。若買受人是企業，是由企業在給付款項時扣繳；但若對象為個人，則應由境外電商在每年所得稅結算申報期間報繳。

跨境電商所得稅課徵方式
跨境電商所得稅課徵方式

因此對企業或機關團體而言，在付款給境外電商時，就要記得辦理扣繳，依規定是按給付額以20％扣繳率來扣繳稅款。

若境外電商有申請核定淨利率、境內利潤貢獻程度等，企業可依核定的淨利率及境內利潤貢獻程度，計算境外電商的所得額，再依扣繳率20％扣繳稅款，扣繳稅額可望降低。

舉例來說，甲公司與某境外電商採購電子勞務100萬元，若未以淨利率與貢獻程度計算時，甲公司在付款時必須以20%計算扣繳稅額20萬元，繳交國庫。

若該境外電商申請核定淨利率30％、利潤貢獻度50％，甲公司則可先乘以淨利率、利潤貢獻度後算出所得額15萬元，再以20%計算扣繳稅額為3萬元，大幅降低扣繳負擔。

財政部日前公布最新境外電商淨利率及境內利潤貢獻程度核准名單，據今年5月底最新統計，有34家業者願意公布，讓買受人可更方便計算扣繳金額，降低扣繳負擔。

包括亞馬遜（Amazon）、企業資料系統商Cloudera、訂房網站Hotels Combined等知名業者，都同意公布淨利率及利潤貢獻度。

財政部官員表示，這是在徵詢境外電商意見後，共有34家業者同意公布淨利率與利潤貢獻度、或同意公告可聯繫窗口，另也有75家境外電商採核實認定，或是不同意公布適用結果。

另外境外電商若銷售勞務給個人，則是必須自行報繳所得稅。

所得稅 財政部 跨境電商

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