房市交易熱！5月土增稅、契稅、個人房地合一稅 年增率續雙位數正成長

財政部今日公布5月稅收6,098億元，較上年同月減少119億元，年減1.9%。其中，營業稅1,102億元與房屋稅556億元創單月新高。但減少最多的是營所稅，單月實徵淨額2,728億元，年減465億元，減幅14.6%，主因上市櫃公司去年獲利下滑，結算申報自繳稅款減少。

財政部統計處副處長劉訓蓉說明，5月創新高的營業稅主因升息金融營業稅增加、國內需求穩定，加上原油、電子零組件、電腦及附屬單元進口稅額增加。房屋稅則因大額徵起案件增加。

房市相關稅目部分，劉訓蓉指出，去年同期房市處於相對低檔，近期受國內景氣逐步好轉，AI題材帶動台股走揚，財富效果推升房市熱度，新青安優惠貸款與通膨預期催化，自助、長期置產剛性買盤持續進場讓房市轉趨熱絡，諸多因素交互影響下，觀察內政部4月買賣移轉棟數、5月6都買賣移轉棟數年增率都雙位數以上成長。

另4月5大銀行新承做購屋貸款年增幅超過1倍，新青安貸款去年8月到今年5月，累計協助5.8萬戶無自有住宅家庭購屋自用，核貸金額4,281億元，受去年低基期影響，年增3.1倍與4.7倍。

劉訓蓉分析，由於房地市場買氣持續穩健，帶動5月土增稅、契稅、個人房地合一等指標年增率續呈現雙位數正成長，其中，土增稅5月年增33.7%，前5月年增28.7%，新北、桃園增加多。契稅17.9億元，創歷年同月新高，年增37.1%，前5月77.3億元，也創同期新高，年增41.5%，高雄、新北、桃園增加顯著。

個人房地合一稅，5月實徵62億元，歷年同月新高，年增八成6，連10個月雙位數正成長，新北、台中、高雄增加最多，前5月實徵227億元，歷年同期新高，年增近九成，台中、新北、桃園增加顯著，因去年房市相對低檔，下半年基期差異縮小增福可望收斂。

5月稅收為同月新高的綜所稅、特銷稅（奢侈稅）、營業稅、房屋稅、契稅、印花稅、房地合一稅。前5月創歷年同期新高的稅目為關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、特銷稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅，以及總稅收與房地合一稅。

而5月增加較多是證交稅，實徵淨額275億元，歷年同月次高，增幅73%，連13個月正成長；累計前5月實徵淨額1156 億元，較上年同期增加507億元，年成長78.1%。

財政部表示，證交稅增加較多因5月及前5月上市上櫃股票平均每日成交值為 5,328億元、4,822億元，分別較上年同期的3,099億元、2,847億元，增71.9%與69.3%。

另外，5月綜所稅665億元，比去年同月多74億元，年增12.5%，累計1至5月實徵淨額2,363億元，較上年同期增加303億元，成長14.7%，主因利息及盈餘分配所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅、結算申報 自繳稅款增加。

今年前5月實徵淨額1兆3263億元，較上年同期增加861億元，年增6.9%。前5月實徵淨額占累計分配預算數112.6%，占全年預算數41%。

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