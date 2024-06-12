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5月稅收6098億元年減1.9％ 營所稅減最多

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部公布5月稅收6098億元，年減1.9％。圖／聯合報系資料照片
財政部公布5月稅收6098億元，年減1.9％。圖／聯合報系資料照片

財政部今日公布5月稅收6098億元，較上年同月減少119億元，年減1.9%。其中，營業稅1102億元與房屋稅556億元單月新高，減少最多的是營所稅，單月實徵淨額2728億元，年減465億元，減幅14.6%，主因上市櫃公司去年獲利下滑，結算申報自繳稅款減少。

增加較多的則是證交稅，5月證交稅實徵淨額275億元，歷年同月次高，年增116億，增幅73%，連13個月正成長；累計前5月實徵淨額1156億元，較上年同期增加507億元，年成長 78.1%。

財政部說明，證交稅增加較多主因5月及前5月上市上櫃股票平均每日成交值為5328億元、4822億元，分別較上年同期的3099億元、2847億元，增71.9%與69.3%。

另外，5月綜所稅665億元，比去年同月多74億元，年增12.5%，累計1至5月實徵淨額2363億元，較上年同期增加303億元，成長14.7%，主因利息及盈餘分配所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅、結算申報 自繳稅款增加。

今年1至5月實徵淨額1兆3263億元，較上年同期增加861億元，年增6.9%。前5月實徵淨額占累計分配預算數112.6%，占全年預算數 41%。

稅款 證交稅

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