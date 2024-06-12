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連13紅！5月證交稅寫同期次高 總稅收6,098億元
財政部12日公布5月稅收6,098億元，年減1.9％，其中營所稅減少465億元最多，但營業稅118億元、證交稅增加116億元，其中，證交稅又以實徵淨額達275億元，創歷史同期次高，連續13紅。
今年累計前五月實徵淨額1兆3,263億元，年增6.9％；在達成率方面，累計前五月實徵淨額占累計分配預算數112.6％，占全年預算數41％。
5月稅收6,098億元，年減1.9％，其中營所稅減少465億元最多，其中象徵股市量能的證交稅5月實徵淨額達275億元，創歷史同期次高，年增73％，連續13月達雙位數正成長，今年以來實徵淨額1,156億元，創歷史同期新高，年增78.1％。
財政部統計處副處長劉訓蓉表示，FED主席鮑爾有表示雖然近期通膨高於預期，聯準會下次利率行動不會是升息，偏鴿派的言論也提升市場對降息的樂觀預期，綜觀五月大盤屢創新高，月底則是漲多拉回，最後收在2萬1,174點 五月上漲778點、漲幅3.81％。
她指出，5月集中及店頭市場日均量為5,328億元，增幅為7成2，已是連續3個月寫下單月維持五千億元高水準，讓證交稅5月創歷史同期次高，僅次111年五月、年增幅73％，連續13個月雙位數正成長。
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