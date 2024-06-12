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5月總稅收6098億年減1.9% 證交稅連13紅

中央社／ 台北12日電
新台幣示意圖。 聯合報系資料庫
新台幣示意圖。 聯合報系資料庫

財政部今天公布5月全國賦稅收入新台幣6098億元、微幅年減1.9%，不過受惠股市交投熱絡，象徵台股動能的證交稅5月實徵275億元、年增73%，連續13個月正成長。

累計前5月實徵淨額1兆3263億元，年增861億元或6.9%。累計前5月實徵淨額占累計分配預算數112.6%，占全年預算數41%。

今年前5月實徵淨額與去年同期比較，以證券交易稅增加507億元、綜合所得稅增加303億元、營業稅增加286億元較多。

台股 新台幣 營業稅

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