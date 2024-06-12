竹市通過囤房稅2.0 全國單一自住減稅、合理化房屋稅負

中央今年1月3日修正公布「房屋稅條例」部分條文，囤房稅2.0自今年7月1日施行，114年5月開徵。新竹市自111年7月1日實施囤房稅1.0，並配合財政部推動囤房稅2.0，原縣市歸戶，改採全國歸戶，按全國持有戶數訂定差別稅率，增加多屋族持有成本，鼓勵房屋有效利用及合理化房屋稅負。竹市稅務局參照財政部今年4月1日公告基準，擬具竹市房屋稅徵收率自治條例草案，已於5月6日至13日完成預告，並於11日經市府市務會議審議通過，將送7月的竹市議會臨時會審議。

新竹市長高虹安表示，「多屋重稅、自住減稅」是政府推動居住正義重要的一步。實施囤房稅2.0，全國單一自住稅率由1.2%降為1%，減少1/6稅負，竹市將有7萬戶受惠，每戶減稅828元，稅收減少5,700萬元。另對持有多戶未作有效使用，課以較高稅率，以鼓勵房屋釋出，具空屋稅精神，符合公平正義。

竹市稅務局長蘇蔚芳表示，依現行規定，授權地方政府在法定範圍訂定差別稅率，修正後房屋稅條例第6條明定，地方政府已訂定差別稅率及全國單一自住房屋現值一定金額，且均符合財政部公告基準，如有稅收實質淨損失，中央才會補足。因此，此次修正的房屋稅徵收率自治條例草案，參照財政部今年4月1日公告「全國單一自住房屋現值一定金額基準與房屋稅差別稅率之級距、級距數及各級距稅率基準」。

竹市稅務局表示，住家用房屋分為自住用和非自住用，在囤房稅1.0，竹市非自住住家用房屋，按持有竹市戶數訂定差別稅率，5戶以下每戶2.4%，6戶以上每戶3.6%。囤房稅2.0，參照財政部公告基準，房屋有效利用出租及繼承共有房屋有效利用困難，可適用較優惠稅率。非自住住家用房屋只要出租申報租賃所得達當地一般租金標準，或繼承共有房屋，4戶以內每戶1.5%，5-6戶每戶2.0%，7戶以上每戶2.4%。其他未作有效利用多屋族，課以較高稅率，1戶為2.6%；2-4戶每戶3.2%；5-6戶每戶3.8%；7戶以上每戶4.8%。

稅務局說明，110-112年新竹市建商待銷售房屋平均持有期間僅0.73個月，目前持有2年以上待銷售房屋不到100戶。建商待銷售房屋，按持有房屋年數期間課徵，起課1年以內，每戶2%；超過1年，2年以內，每戶2.4%；超過2年，4年以內，每戶3.6%；超過4年，5年以內，每戶4.2%；超過5年，每戶4.8%。

納稅人如有疑問，請洽竹市稅務局網站、AI智能客服或撥03-5225161分機401-418、0800-000321、1999市民服務專線，將有專人服務。 新竹市房市示意圖。圖／竹市稅務局提供 新竹市房市示意圖。圖／竹市稅務局提供

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