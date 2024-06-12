花蓮運輸業 免一年汽燃費
403地震重創花蓮觀光產業，交通部昨（11）日表示，對於今年4月3日設籍花蓮的營業車輛免徵一年燃料使用費，預估有1,632輛車輛受惠，合計將減免3,787萬元。
行政院日前公布「0403震災復原重建方案」，已針對因天然災害而受影響業者提供紓困，減免花蓮汽車運輸業的汽車燃料使用費。
交通部昨日表示，「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」修正已預告期滿，將加速法制作業，6月底前會完成並公告。
交通部指出，依預告修正草案規定，減免徵對象、期間及額度會另由交通部公告，公路局已盤點，將針對今年4月3日設籍花蓮縣，且經公路主管機關核准九大運輸業營業車輛（但不包括長租車），免徵一年汽車燃料使用費（自2024年4月1日至2025年3月31日），預計有1,632輛營業車輛受惠，預估減免金額達3,787萬元。
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