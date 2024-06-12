行政救濟期 可執行假扣押
國稅局發現，過去曾有納稅人採拖延戰術，利用提起行政救濟期間來隱匿財產或脫產，規避稅捐執行，國稅局提醒，這種作法不僅無法順利避稅，稅局還可聲請法院對財產假扣押，保全稅捐債權。
財政部中區國稅局舉例，轄內納稅人甲君短漏報2019至2021年的綜合所得稅執行業務所得，國稅局核定補徵本稅及罰鍰共140萬餘元，甲君收到核定通知書、相關裁處書及繳款書後，在2023年12月20日申請復查。
國稅局指出，2023年12月25日接獲地方稅務局通報，甲君申報移轉名下兩戶房地，更將未出售的不動產設定最高限額抵押權，明顯有藉行政救濟期間脫產避稅跡象。為保全稅捐債權，國稅局隨即向法院聲請，針對甲君財產在欠稅範圍內進行假扣押，經法院裁定獲准後，即向行政執行分署聲請執行 ，即時扣押名下財產。甲君隨後在2024年元月間全數繳清欠稅及罰鍰，並撤回復查申請。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 新青安推升房市買氣 內政部：建議不宜再加碼補貼利息
▪ 父母買2間房後退休甩鍋800萬房貸 台積電男哀號「虧爆」：不如丟0050
▪ 手腳慢搶不到！她好奇45K以上房子都誰在租 眾人曝1族群最愛：爽翻
▪ 千萬內預售屋哪找？ 這裡一季狂銷256間
▪ 玩車子弟曾彥豪 靠買房從月光族滾出一桶金
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言