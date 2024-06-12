行政救濟期 可執行假扣押

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

國稅局發現，過去曾有納稅人採拖延戰術，利用提起行政救濟期間來隱匿財產或脫產，規避稅捐執行，國稅局提醒，這種作法不僅無法順利避稅，稅局還可聲請法院對財產假扣押，保全稅捐債權。

財政部中區國稅局舉例，轄內納稅人甲君短漏報2019至2021年的綜合所得稅執行業務所得，國稅局核定補徵本稅及罰鍰共140萬餘元，甲君收到核定通知書、相關裁處書及繳款書後，在2023年12月20日申請復查。

國稅局指出，2023年12月25日接獲地方稅務局通報，甲君申報移轉名下兩戶房地，更將未出售的不動產設定最高限額抵押權，明顯有藉行政救濟期間脫產避稅跡象。為保全稅捐債權，國稅局隨即向法院聲請，針對甲君財產在欠稅範圍內進行假扣押，經法院裁定獲准後，即向行政執行分署聲請執行 ，即時扣押名下財產。甲君隨後在2024年元月間全數繳清欠稅及罰鍰，並撤回復查申請。

保全 國稅局

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