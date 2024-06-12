社福機構受贈地 有條件免稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
民眾可能會透過捐贈土地支持設立私校或興辦社福事業，符合條件可免徵土增稅。示意圖。記者胡蓬生／攝影
民眾可能會透過捐贈土地支持設立私校或興辦社福事業，符合條件可免徵土增稅。示意圖。記者胡蓬生／攝影

民眾可能會透過捐贈土地支持設立私校或興辦社福事業，符合條件可免徵土增稅。不過為避免租稅漏洞，各地方政府每年都會定期查核，鎖定捐贈人是否以任何形式取得捐贈土地利益、是否違反事業設立宗旨等五大重點。

《土地稅法》規定，私人捐贈供興辦社福事業或依法設立私立學校使用的土地，免徵土增稅，但受贈人必須是財團法人；其次，法人章程應載明法人解散時，賸餘財產歸屬當地地方政府；最後，也要確認捐贈人並未以任何方式取得所捐贈土地的利益。

地方稅局清查社福與私校受贈土地
地方稅局清查社福與私校受贈土地

財政部表示，全台各地稅務機關會在每年定期會同主管機關展開稽核，例如以台南市財政稅務局為例，就是自6月起會同相關機關針對列管土地展開年度清查，若為安養院就是會同衛生福利機關，私校則是會同教育機關。

官員解釋，各地方會依照往年查到的違章情況，各自訂定清查項目。例如台南市財稅局今年度清查項目包括法人章程有無變更，解散時賸餘財產歸屬是否為當地地方政府所有。

另外是否有按捐贈目的使用土地，以及有無違反各事業設立宗旨、土地收益是否全部用於各該事業、捐贈人有無以任何方式取得所捐贈土地的利益等，都是清查時鎖定重點。

舉例來說，某社福慈善事業基金會受贈土地時，經核准免徵土增稅600萬元，但之後卻將該土地無償提供他人辦理與事業無關的營業使用，經社會福利事業主管機關審認未按捐贈目的使用，稽徵機關除將追繳原免徵的土增稅600萬元外，另再裁處1.5倍罰鍰。

依照土地稅法規定，受贈土地的財團法人，若違反未按捐贈目的使用土地、違反事業設立宗旨、土地收益未全部用於事業等情況，除追補應納的土增稅外，並可處應納土增稅額二倍以下罰鍰。

為保障納稅者權益並維護租稅公平，財政部2021年修正「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」，如於罰鍰處分核定前已補繳稅款者，可給予減輕處罰。

土增稅 地方政府 私校

延伸閱讀

機場捷運「3車站」人潮最少 櫃台剩AI客服、地方怨荒郊野外

男租南投河川地供亂倒營建廢土 連同7交通業者送辦

台積進駐嘉義園區 南科解套有望

批國民黨版財劃法未考量土地、人口老化 黃偉哲喊不公平

相關新聞

社福機構受贈地 有條件免稅

民眾可能會透過捐贈土地支持設立私校或興辦社福事業，符合條件可免徵土增稅。不過為避免租稅漏洞，各地方政府每年都會定期查核，...

派遣員工權益 納投審評估

保障非典型勞動者權益，勞動部與經濟部合作，要求申請對外投資案件的上市櫃公司，須對派遣與承攬勞動者提出具體承諾，包括評估合...

花蓮運輸業 免一年汽燃費

403地震重創花蓮觀光產業，交通部昨（11）日表示，對於今年4月3日設籍花蓮的營業車輛免徵一年燃料使用費，預估有1,63...

行政救濟期 可執行假扣押

國稅局發現，過去曾有納稅人採拖延戰術，利用提起行政救濟期間來隱匿財產或脫產，規避稅捐執行，國稅局提醒，這種作法不僅無法順...

台版晶片法案偏關愛IC晶圓廠 聯發科盼財部比照美中韓擴大租稅減免

由行政院推動的台版晶片法案的產創條例第10之2，首批有四家半導體廠申請適用租稅優惠，外界點名聯發科有機會適用。不過聯發科...

重大欠稅案件 7月1日將公告

為有效防止大戶欠稅，財政部各區國稅局每年7月1日依法公告「重大欠稅案件」。財政部台北國稅局提醒，為避免遭公告後名譽受損，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。