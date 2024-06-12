社福機構受贈地 有條件免稅

民眾可能會透過捐贈土地支持設立私校或興辦社福事業，符合條件可免徵土增稅。不過為避免租稅漏洞，各地方政府每年都會定期查核，鎖定捐贈人是否以任何形式取得捐贈土地利益、是否違反事業設立宗旨等五大重點。

《土地稅法》規定，私人捐贈供興辦社福事業或依法設立私立學校使用的土地，免徵土增稅，但受贈人必須是財團法人；其次，法人章程應載明法人解散時，賸餘財產歸屬當地地方政府；最後，也要確認捐贈人並未以任何方式取得所捐贈土地的利益。

地方稅局清查社福與私校受贈土地

財政部表示，全台各地稅務機關會在每年定期會同主管機關展開稽核，例如以台南市財政稅務局為例，就是自6月起會同相關機關針對列管土地展開年度清查，若為安養院就是會同衛生福利機關，私校則是會同教育機關。

官員解釋，各地方會依照往年查到的違章情況，各自訂定清查項目。例如台南市財稅局今年度清查項目包括法人章程有無變更，解散時賸餘財產歸屬是否為當地地方政府所有。

另外是否有按捐贈目的使用土地，以及有無違反各事業設立宗旨、土地收益是否全部用於各該事業、捐贈人有無以任何方式取得所捐贈土地的利益等，都是清查時鎖定重點。

舉例來說，某社福慈善事業基金會受贈土地時，經核准免徵土增稅600萬元，但之後卻將該土地無償提供他人辦理與事業無關的營業使用，經社會福利事業主管機關審認未按捐贈目的使用，稽徵機關除將追繳原免徵的土增稅600萬元外，另再裁處1.5倍罰鍰。

依照土地稅法規定，受贈土地的財團法人，若違反未按捐贈目的使用土地、違反事業設立宗旨、土地收益未全部用於事業等情況，除追補應納的土增稅外，並可處應納土增稅額二倍以下罰鍰。

為保障納稅者權益並維護租稅公平，財政部2021年修正「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」，如於罰鍰處分核定前已補繳稅款者，可給予減輕處罰。

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