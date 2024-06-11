營業人收違約金 應開發票

財政部台北國稅局表示，營業人收取違約金，例如遲交租金或提前解約的違約金，都屬於銷售額的一部分，應依規定開立統一發票、報繳營業稅。

依規定，在中華民國境內銷售貨物或勞務及進口貨物，均應課徵營業稅，且銷售額為銷售貨物或勞務所收取的全部代價，包括貨款外收取的一切費用。

台北國稅局指出，最常見的是營業人出租土地或房屋，因承租人遲交租金或提前解約，而依約收取的違約金，或是建商銷售房屋，因買受人違約而沒收的預收房屋款，皆屬銷售額範圍，應依規定開發票、課營業稅。

舉例來說，甲公司將房地以每月20萬元出租給乙公司，但乙公司遲交租金，依約給付半個月租金的違約金，也就是10萬元，甲公司未針對這筆違約金開發票、申報銷售額，遭國稅局查獲，除補徵營業稅外，還要裁處罰鍰。

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