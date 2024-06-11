暴雨災損 綜所稅可減免

端午連假期間，許多縣市發布豪大雨特報，甚至驚動「國家警報」提醒民眾。國稅局提醒，民眾若因暴雨造成災害損失，可申請綜所稅減免，且個人災害損失適用書面審核金額，已自今年4月調高至30萬元。

今年端午連續假期遇上對流雲系發展旺盛，全台各縣市出現強降雨。財政部北區國稅局表示，民眾如有因暴雨造成災損而須申請綜所稅減免，應在災害發生後30日內檢具損失清單、照片及其他證明文件，報請所屬國稅局派員勘驗。

北區國稅局表示，各區國稅局為協助遭受不可抗力災害的受災民眾，能快速取得稽徵機關核發的災損證明，已共同修訂調高個人災損書面審核金額至30萬元。

也就是說，申報損失金額若在30萬元以下，民眾只要在申報期限內填報個人災害損失申報表，並附上受損財產的照片或相關憑證，國稅局將採書面審核，不用再派員實地勘查。

北區國稅局解釋，財政部今年4月已調整個人災損書面審核金額，主要是參酌1998年至2024年第1季消費者物價指數、營造工程物價指數、國產與進口品物價指數等累計平均漲幅，並綜合考量國稅稽徵人力及外界意見，將個人適用災損書面審核金額，由15萬元調高為30萬元，加速災損報備及審查流程，達到簡政便民。

納稅人可憑國稅局核發的災損證明，在2025年5月辦理今年度綜所稅結算申報時，列報災害損失列舉扣除，但已有保險賠償、救濟金部分，應列災害損失的減項，按實際可扣除金額列報。

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