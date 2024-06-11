重大欠稅案件 7月1日將公告

為有效防止大戶欠稅，財政部各區國稅局每年7月1日依法公告「重大欠稅案件」。財政部台北國稅局提醒，為避免遭公告後名譽受損，呼籲欠稅人應儘速於公告日前繳清欠稅。

依據《稅捐稽徵法》等法令規定，各稅捐稽徵機關對於重大欠稅案件，亦即個人累計欠稅金額逾1,000萬元、營利事業累計欠稅金額逾5,000萬元的確定案件，將於今年7月1日8時起至12月31日24時止，依法在各稅捐機關網站公告。

2023年公告之前五大欠稅案件

國稅局表示，公告內容包括欠稅人姓名，欠稅人若為營利事業，將一併公告負責人姓名及地址，公告期間共計六個月，且會視欠稅金額變動更新公告內容。

以去年公告資料來看，多數欠稅大戶皆為熟面孔。例如去年個人欠稅最大戶，仍為已故股市聞人黃任中，欠稅金額達19.18億元；第二名為高雄黃承志家族、欠稅約15億元；黃任中姊姊夏黃新平欠稅12.54億元，為第三名；「蕈菇大王」林天財、台南魏氏家族，分別以9.6億元、8億元分居四、五。

營利事業方面，去年全國欠稅最大戶仍為環亞大飯店，欠稅金額約23.98億元；博達科技以欠稅約11.78億元排名第二；三、四名則是知名八大行業「金錢豹」旗下的松竹皇宮大酒店、紅頂酒家；第五名則是進巨企業。

現行稅捐稽徵法規定的欠稅案件分為兩種，2007年3月6日後新增的欠稅案件，追稅期為15年；2007年3月5日前的陳年舊案，例如黃任中的欠稅執行期間至2032年3月4日。

財政部自2010年起年年公開重大欠稅案件，不過攤開名單，前20大欠稅大戶幾乎多為熟面孔，今年名單是否會有變化，以及過去一年來追回多少欠稅，受到外界關注。

財政部近年持續與法務部合作、並輔以最新技術追稅，緊盯欠稅人財產動態，希望能維護租稅公平。

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