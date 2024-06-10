列扣政治獻金 留意捐贈年度

財政部高雄國稅局提醒，個人捐贈政治獻金，申報綜所稅時若要作為當年度列舉扣除額，應注意捐贈年度。

高雄國稅局提醒，由於擬參選人收受政治獻金期間，可能跨越不同年度，以第16任總統、副總統選舉為例，擬參選人收受政治獻金期間是自2023年5月20日起至2024年1月12日止，民眾若在不同年度捐贈，應分別在捐贈所屬年度綜所稅申報列舉扣除。

國稅局表示，依《政治獻金法》規定，具選舉權的個人，若有捐贈政黨、擬參選人，可在報稅時列舉扣除，每申報戶可扣除總額，不得超過當年度申報的綜合所得總額20%，總額不得超過20萬元，不併入對公益、慈善機關團體捐贈總額。

除了留意捐贈年度外，國稅局也提醒，捐贈人身分不符規定、未取得受贈收據或格式不符等，也是常見無法列舉扣除政治獻金原因。

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