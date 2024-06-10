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公益出租人躍增 衝20萬戶

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導
公益出租人（愛心房東）享有綜所稅、房屋稅、地價稅三稅減免。聯合報系資料照片
公益出租人（愛心房東）享有綜所稅、房屋稅、地價稅三稅減免。聯合報系資料照片

公益出租人（愛心房東）享有綜所稅、房屋稅、地價稅三稅減免，據內政部統計，隨著政策推動，加上近年調升租金收入免稅額，享受到減稅優惠的房東逐年成長，已逼近20萬戶大關。

依《住宅法》規定，公益出租人是指房東將住宅出租給符合租金補貼申請資格，經地方政府認定者，可享有三稅減免。

內政部指出，公益出租人的房屋稅可比照自住住家稅率，適用1.2%，比一般出租住宅稅率還低；地價稅也適用自住用地的千分之2稅率，相較一般住宅稅率至少千分之10，可省稅四倍；而綜所稅則可享有每屋每月租金最高1.5萬元免稅。

歷年公益出租人減稅戶數成長情形
歷年公益出租人減稅戶數成長情形

內政部國土管理署近日公布112年度公益出租人減稅調查，房屋稅方面，去年共約17.3萬戶享受到房屋稅減免，較前一年增加4.7萬戶，約年增37%。各縣市當中，減徵戶數最多的前三名分別為台中市、新北市、桃園市，六都合計占全國八成四。

地價稅方面，去年共約11.9萬戶減徵，較前一年增加2.5萬戶，年增27%。當中以桃園市、高雄市、台北市減徵戶數最多，六都占比也近八成。

至於綜所稅，觀察去年申報111年度綜所稅減徵戶數，並依據承租人房屋所在地分類，減徵房東戶數達到19.5萬戶，較前一年增加7.3萬戶，年增近六成。其中減徵戶數以新北市最多，其次為台中市，再次為高雄市，六都合計占八成三。

觀察內政部歷年統計，無論是房屋稅、地價稅及綜所稅，受惠戶數都逐年成長，且成長幅度愈來愈大，房屋稅、綜所稅減稅戶數都已逼近20萬戶大關；地價稅則已突破10萬戶關卡。

內政部近年透過多元管道，多管齊下，鼓勵有殼族加入成為愛心房東，除擴大對房客租金補貼，只要房客申請租補，房東免提出申請，就自動成為公益出租人。

房屋 減徵

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