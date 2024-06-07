台積電喊冤 112年繳所得稅高於111年度
針對財政部資訊中心近日發布營利事業所得稅申報統計表，推測台積電仍蟬聯112年繳稅王，惟可能因租稅優惠營所稅金額低於前一年度。台積電強調，去年度有效稅率14.5%，評估在台繳納所得稅及全國營所稅實徵淨額占比高於111年度。
台積電指出，公司遵循全球營運所在地的稅法規定，111年度永續報告書揭載，111年有效稅率為11.1%，該年度在台所有繳納所得稅約占當年度全國營利事業所得稅實徵淨額的8.1%。
台積電今年1月法說會中也更新，112年度有效稅率為14.5%。台積電強調，根據內部評估，112年在台繳納所得稅金額及占全國營利事業所得稅實徵淨額的比例高於前一年度。
根據台積電年報資料，112年度個體財報支付所得稅約1574億元，111年度則約833.6億元。另外，台積電也喊冤，因稅法上暫繳制度，9月仍要繳交暫繳稅款，國稅局資料應為今年1月1日到5月底數據，未必有因租稅優惠減少營所稅。
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