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台積蟬聯營所稅繳稅王

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
近二年營所稅繳稅排名
近二年營所稅繳稅排名

財政部統計營所稅結算申報概況，北區國稅局轄內企業自繳稅額2,393億元，為五區國稅局之冠。若交叉比對相關財報可發現，台積電蟬聯營所稅繳稅王，不過受惠於「台版晶片法案」租稅優惠，今年貢獻國庫稅額下降，未達1,000億元。

檢視北區國稅局轄區繳稅大戶與上市公司財報，繳稅最高者自繳稅額不到1,000億元，推估為半導體龍頭大廠台積電；第二名約為80億元，應為科技大廠鴻海；第三名則應為陽明海運，粗估為70億元。

對於繳稅大戶身分，北區國稅局不願證實，僅強調基於稅法規定保密原則，無法對外揭露。

台積電（2330）續為繳稅大戶，但與前一年度的破千億稅額相比，今年略減。會計師推估，今年申報首次適用「台版晶片法案」產創條例10條之2投資抵減租稅獎勵有關。

去年度所得稅結算申報已於5月31日截止，財政部財政資訊中心日前公布營所稅結算申報統計，全國營所稅總申報件數為109.2萬件、年增3.2％，總自繳稅額5,471億元、年減24.57％，且五區國稅局營所稅也都呈件數增加，但自繳稅額衰退。

去年全球經濟受到通膨、高利率、地緣政治等不確定性因素干擾，企業獲利受到影響，導致今年申報去年營所稅稅額呈現下滑。

台積電 國稅局 營所稅

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