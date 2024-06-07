台積蟬聯營所稅繳稅王
財政部統計營所稅結算申報概況，北區國稅局轄內企業自繳稅額2,393億元，為五區國稅局之冠。若交叉比對相關財報可發現，台積電蟬聯營所稅繳稅王，不過受惠於「台版晶片法案」租稅優惠，今年貢獻國庫稅額下降，未達1,000億元。
檢視北區國稅局轄區繳稅大戶與上市公司財報，繳稅最高者自繳稅額不到1,000億元，推估為半導體龍頭大廠台積電；第二名約為80億元，應為科技大廠鴻海；第三名則應為陽明海運，粗估為70億元。
對於繳稅大戶身分，北區國稅局不願證實，僅強調基於稅法規定保密原則，無法對外揭露。
台積電（2330）續為繳稅大戶，但與前一年度的破千億稅額相比，今年略減。會計師推估，今年申報首次適用「台版晶片法案」產創條例10條之2投資抵減租稅獎勵有關。
去年度所得稅結算申報已於5月31日截止，財政部財政資訊中心日前公布營所稅結算申報統計，全國營所稅總申報件數為109.2萬件、年增3.2％，總自繳稅額5,471億元、年減24.57％，且五區國稅局營所稅也都呈件數增加，但自繳稅額衰退。
去年全球經濟受到通膨、高利率、地緣政治等不確定性因素干擾，企業獲利受到影響，導致今年申報去年營所稅稅額呈現下滑。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他見台中小套房1萬2驚呼「租不起」 網揪1關鍵：一堆人要租
▪ 新北市首購天堂在這！專家讚：總價不到千萬、有望入手三房含車位
▪ 央行理監事會將召開 賴正鎰揭房市熱真相：別以偏蓋全
▪ 高雄人哭！ 晚1季買房多花百萬 房仲：輝達來恐更瘋
▪ 黃仁勳掀旋風 實價揭夜市房市變了！這區1年成交833間
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言