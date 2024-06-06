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CFC 投資收益 避免重複課稅
KPMG安侯建業聯合會計師事務所執業會計師陳志愷昨（6）日提醒，納稅人已認列課稅的受控外國企業（CFC）投資收益，未來實際獲配盈餘或出場時，要記得減除已課稅部分，避免重複課稅。
營利事業及個人今年5月辦理去年所得稅申報時，受控外國企業（CFC）制度首度適用。按CFC制度規定，營利事業或個人須就所投資CFC所產生的當年度盈餘，依持股比例認列投資收益先行課稅，而不是在實際獲配時才核課。
陳志愷表示，CFC制度精神在於提前課稅時點，並非加稅，因此針對因CFC產生，但尚未實際獲配的當年度盈餘，之後在實際獲配時，已在認列投資收益範圍內部分，就可不再計入所得額課稅，並在處分CFC股權或CFC辦理解散清算時，可就尚未實際獲配的已課稅CFC盈餘，併入稅上投資成本計算，減少應課稅處分利益。
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