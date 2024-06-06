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賣農地省土增稅 有撇步
新竹市稅務局提醒，民眾出售農業用地，可檢視土地在2000年當時是否作農業使用，有機會可降低土地漲價總數額，降低土增稅負擔。
稅務局表示，農業用地如未作農用或移轉給非自然人時，就無法申請不課土增稅，必須按一般用地稅率課徵，但稅務局提醒，即便如此，土地若在2000年1月28日土地稅法修正公布生效當時，符合農地農用規定，可申請以2000年當期公告土地現值作為原地價，減少漲價總數額，可望大幅節省土增稅。
舉例來說，竹市一位老農出售一筆農地，由於改作停車場使用，未繼續農用，無法申請不課土增稅。老農1989年取得土地，當時地價每平方公尺90元，若以此為原地價、計算漲價數額，老農要繳納土增稅達450萬元；但土地在2000年為農用，可以2000年、每平方公尺1,800元作為原地價，漲價幅度降低，土增稅降至200萬元，足足省稅250萬元。
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