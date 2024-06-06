固定資產提列折舊不得間斷 國稅局強調按耐用年數逐年依比率攤提
財政部台北國稅局表示，企業取得折舊性固定資產，應以成本減去預估殘值，按耐用年數逐年依比率提列折舊，不得間斷。
台北國稅局說明，依營所稅查核準則規定，計算固定資產折舊，應按照不短於規定的耐用年數，逐年依比率提列且不得間斷，若某一年度未提列，則要在應提列的年度予以調整補列，不可在其他年度提列。
若固定資產已達耐用年數表規定的使用年數，仍繼續使用，則可以自行預估可使用年數，並重新估計殘值後，按原提列方法計提折舊。
國稅局舉例，甲公司於2016年元旦以1,200萬元購入機器設備，採平均法計提折舊，耐用年數五年，預估殘值200萬元，將價值減去預估殘值並除以耐用年數五年，得出每年應提列折舊200萬元。
這台機器設備至2020年12月31日已達耐用年限，卻仍在2021年提列折舊200萬元，經國稅局查核後，甲公司主張2019年因故未提列折舊，所以在2021年營所稅結算申報時補提列折舊。
不過依相關規定，甲公司2019年漏未提列的折舊，應申請更正2019年營所稅，而非在2021年補列。
此外，國稅局調查後發現，機器設備在2021年仍繼續使用，應另外依原估列的殘值200萬元，按甲公司重估的可使用年數四年及預估殘值40萬元來計算，將殘值200萬減去預估殘值40萬，再除以預估使用年數四年，得出甲公司2021年的折舊為40萬元，於是剔除甲公司2021年度多列報的折舊費用160萬元，並核定補稅。
國稅局呼籲，企業提列固定資產的折舊時，若未逐年依比率提列折舊，須在應提列年度予以調整補列，不得自行選擇補提列年度，以免遭調整補稅。
此外國稅局也提醒，公司若要報廢已達耐用年數的固定資產，應有毀滅或廢棄事實才可列報損失，在國稅局查核時，公司應提出具體證明文件，例如廢棄過程的影片、相片、雇工清潔費用憑證等資料，以供核實認定。
▪ 他見台中小套房1萬2驚呼「租不起」 網揪1關鍵：一堆人要租
▪ 新北市首購天堂在這！專家讚：總價不到千萬、有望入手三房含車位
▪ 央行理監事會將召開 賴正鎰揭房市熱真相：別以偏蓋全
▪ 高雄人哭！ 晚1季買房多花百萬 房仲：輝達來恐更瘋
▪ 黃仁勳掀旋風 實價揭夜市房市變了！這區1年成交833間
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言