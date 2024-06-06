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財政部推發票兌獎APP抽獎 獎金、獎品價值逾215萬

中央社／ 台北6日電
財政部今天起至9月30日舉辦抽獎活動，財政部統一發票兌獎APP新舊用戶完成不同任務，可獲得點數，用來兌換電子禮券或參加抽獎活動，總獎金、獎品價值超過新台幣215萬元，包含現金10萬元大獎。圖／聯合報系資料照片
財政部今天起至9月30日舉辦抽獎活動，財政部統一發票兌獎APP新舊用戶完成不同任務，可獲得點數，用來兌換電子禮券或參加抽獎活動，總獎金、獎品價值超過新台幣215萬元，包含現金10萬元大獎。圖／聯合報系資料照片

為鼓勵全民使用雲端發票、落實無紙化，財政部今天起至9月30日舉辦抽獎活動，財政部統一發票兌獎APP新舊用戶完成不同任務，可獲得點數，用來兌換電子禮券或參加抽獎活動，總獎金、獎品價值超過新台幣215萬元，包含現金10萬元大獎。

財政部今天舉辦記者會啟動「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，賦稅署長宋秀玲、台北國稅局長吳蓮英、財政資訊中心主任張文熙等人與會。

宋秀玲表示，為落實發票從開立到領獎全程無紙化，財政部自6月6日至9月30日，舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，民眾消費發票存載具，就有機會抽中現金10萬元、MacBook電腦、iPad、iPhone、吸塵器、廚餘處理機等多項大獎。

吳蓮英指出，這次活動內容屬分眾行銷，分為「早鳥來報名」、「老朋友動起來」、「新朋友看過來」、「雲端種樹趣」及「捐發票加碼送」5大項，完成指定條件即可獲得點數，用來兌換電子禮券或參加抽獎，總獎金、獎品價值超過215萬元，總獎項高達1萬8000個。

吳蓮英進一步說明，活動期間前1萬名登入活動網站報名成功者，可獲點數10點；為吸引更多人使用雲端發票，加入省紙減碳行列，民眾邀請新用戶首次下載及登入財政部統一發票兌獎APP、新增載具歸戶、設定領獎帳戶及至少儲存1張雲端發票，除新戶可獲點數50點，雙方各可再獲得點數30點。

吳蓮英表示，民眾儲存10張雲端發票，即可參加抽獎，存愈多張、中獎機率愈高；同時，捐贈雲端發票，可加碼抽點數紅包，活動還設有雲端種樹養成遊戲，累積足夠澆水次數也可額外獲得抽獎機會。

此外，今年雲端發票使用率目標為55%，張文熙指出，據統計，今年前4月雲端發票占電子發票比率已達57.9%，但此數據是浮動的，希望年底時可進一步提升。

統一發票 財政部 雲端

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