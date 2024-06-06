新青安讓房市「過熱」？財政部指非主因：行庫會續精進貸後管理
外界指新青安房貸政策讓房市「過熱」，財政部國庫署官員今天表示，房市受景氣、供需等多重因素影響，新青安是為協助無屋族買房自住，回應市場的剛性需求，公股銀行會持續精進貸前審查、貸後管理作業。
中央銀行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，財政部轄下8大行庫的「青年安心成家購屋優惠貸款」，自去年8月1日起放寬各項條件。利率方面，公股行庫與內政部住宅基金合計補貼2碼（0.5個百分點）至民國115年7月31日止，現行一段式機動利率降到1.775%，為市場地板價。
新青安其他措施，包含最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。外界認為，上述多重優惠激勵自住買盤出籠，卻衍生房市「過熱」、人頭戶等問題。
財政部國庫署官員今天受訪指出，影響房市現況的因素很多，很難歸因於單一因素，除政策措施，也要考量整體景氣、供需等，新青安的目的是為協助無屋青年買房自住，回應市場的剛性需求。
至於外界關切的人頭戶情況，財政部長莊翠雲先前指出，新青安貸款政策有良好立意，但不能被濫用、拿去投機，要請公股銀進行授信戶分析，財政部後續也會用相關資料進行勾稽。
國庫署官員今天表示，勾稽部分會繼續與賦稅署、公股行庫開會討論，目前仍有技術、法規面的問題需要釐清、克服；公股行庫不論是貸前審查或貸後管理均相當嚴謹，後續也將盤點有無需要注意之處，予以強化。
根據財政部資料，截至民國113年4月底，8大公股銀行青安貸款餘額，占整體購置住宅貸款餘額比率為約8.73%。
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