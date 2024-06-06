捐贈政治獻金「申報列舉扣除額」國稅局提醒：九情況不適用

財政部高雄國稅局表示，個人捐贈政治獻金，申報綜所稅時若要作為當年度列舉扣除額，應注意九種情況不得適用。

依《政治獻金法》規定，具選舉權的個人，若有對政黨、政治團體及擬參選人的捐贈，可於申報所得稅時，作為當年度列舉扣除額，而每一申報戶可扣除的總額，不得超過當年度申報的綜合所得總額20%，且總額不得超過20萬元，不併入《所得稅法》第17條有關對於教育、文化、公益、慈善機構或團體的捐贈總額。

高雄國稅局說明，依《政治獻金法》第19條規定，個人對政黨、政治團體及擬參選人的政治獻金，共有九種情形不適用捐贈列舉扣除額的規定。

首先，未取得受贈收據或收據格式不符；第二，捐贈人的身分不符規定，例如捐贈人為同一種選舉擬參選人；第三，屬行求或期約不當利益之捐贈；第四，收受政治獻金期間不符規定。第五，捐贈人以本人以外之名義捐贈或為超過1萬元的匿名捐贈。

第六，每年捐贈總額超過限額；第七，不符規定收受政治獻金之返還或繳庫；第八，對未依法登記為候選人或登記後其候選人資格經撤銷者的捐贈（擬參選人收受捐贈後死亡，不在此限）；最後，對政黨的捐贈，政黨推薦立法委員候選人最近一次選舉得票率未達1%。

國稅局提醒，因擬參選人收受政治獻金期間可能跨越不同年度，例如第16任總統、副總統擬參選人收受政治獻金期間自2023年5月20日起至2024年1月12日止，民眾若於不同年度對擬參選人捐贈，應分別於捐贈所屬年度綜所稅申報列舉扣除。

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