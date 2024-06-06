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新北印花稅檢查開跑！稅捐稽徵處：應檢視五年內憑證

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導

新北市政府稅捐稽徵處提醒，2024年印花稅憑證檢查作業開始，納稅義務人應檢視最近五年內各項應繳納印花稅的憑證，如發現有短、漏繳印花稅的情形，應儘速補報繳印花稅，以免被查獲時，除須補稅外，還須按漏稅額處五倍至15倍罰鍰。

稅捐稽徵處表示，為維護租稅公平，每年均實施印花稅檢查，今年檢查對象包括污染整治、鍋爐、金屬貯槽及壓力容器維修及安裝、有害廢氣物處理、道路工程業、未分類其他土木工程、擋土支撐及土方工程、庭園景觀工程、冷凍通風空調系統裝修工程、管道工程、廣告代理商、系統保全服務、建築物一般清潔服務等業者簽訂之合約，以及牙醫、骨科診所、動物醫院、職業補習班、縫紉美容美髮及音樂舞蹈補習班等須開立銀錢收據的行業。

依照《稅捐稽徵法》第48條之1規定，凡屬未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查之案件，納稅義務人自動向補報繳所漏稅款並加計利息，可免處罰。

稅捐稽徵處呼籲，業者應先自行檢查五年內所書立應納印花稅的各項憑證，若發現有短、漏繳印花稅的情形，應儘速補報繳，否則一經查獲，除須補繳印花稅外，並處以罰鍰，切莫因一時疏忽而造成荷包損失。

印花稅 稅款 財政部

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