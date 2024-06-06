台積電蟬聯繳稅大戶 租稅優惠營所稅降至千億以下

112年度繳稅大戶是誰？答案還是台積電。根據財政部資訊中心近日發布營利事業所得稅申報統計表，其中，北區國稅局轄內企業自繳稅額2392.99億元，再次蟬聯五區國稅最高，但以企業財報比對，台積電去年度繳稅低於前一年度，減至千億元之下，預期可能是因台版晶片法租稅優惠所致。

根據資料，全國營所稅結算申報自繳稅額5471.75億元，比去年度減少1782.46億元，年減24.57%，五區國稅局中112年營所稅自繳稅額都衰退，不過，北區轄內含新北市、桃園市、新竹縣市，有多家科技大廠如台積電、鴻海等，營所稅是各區國稅局最多，為2392.99億元，但比前一年度少約870億元，年減26.68%。

第二高的為台北國稅局，1726.8億元，年減約502億元，衰退幅度22.53%；中區國稅局705.4億元排第三，但也少了102.78億元，年減12.72%；高雄國稅局366.64億元，大減268.55億元，減幅42.28%；南區國稅局279.92億元，減少38.39億元，衰退12.06%。

北區國稅局表示，基於稅法規定保密原則，無法對外公布繳稅大戶名單。若以企業財報與營所稅申報資料來看，北區國稅局112年度營所稅繳稅大戶低於1000億元，但應仍是台積電，推測應是申請產創條例租稅優惠。第二名繳稅約80億元，估是鴻海；第三名應是陽明海運，約70億元，第四則是聯電，約50億元。

以111年度營所稅前四名分別繳1000億元、270億元、100億元、80億元來看，112年營所稅有不小減少幅度。

商品推薦