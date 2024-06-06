列報和解呆帳 須附證明

財政部台北國稅局表示，企業因為與他方和解，導致債權無法收回、產生呆帳，若要列報損失應取得法院等單位的和解證明文件，如筆錄或裁定書，才能認列。

台北國稅局表示，依《營所稅查核準則》規定，因和解而無法收回債權，認列呆帳損失應取得相關憑證。如為法院和解，包括破產前法院和解或訴訟上和解，應有法院的和解筆錄或裁定書；如果是商業會、工業會和解，則應取得和解筆錄。

至於雙方私下合意免除一部分或全部債務的和解，僅取得私下訂定的和解協議書及會計師或律師憑證等，卻未取得法院或商業會、工業會的和解證明文件，仍不得認列呆帳損失。

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