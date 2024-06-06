高報複委託費 將遭補稅

財政部台北國稅局表示，執行業務者因委託其他業者辦理業務，在申報所得稅時，不能「高報」複委託費，只能以原取得報酬來申報，否則將遭國稅局剔除補稅。

台北國稅局說明，依《執行業務所得查核辦法》規定，執行業務者將全部或一部分受委託業務，再委託給其他執行業務者或專營提供勞務的企業辦理，因而支付的複委託費，可認定為費用列支。

不過國稅局強調，如果支付複委託費超出原取得報酬，超出部分將不予認定。

國稅局指出，複委託費應立有合約或書立委託書，並提供查核，若經調查發現複委託費屬虛構或無複委託業務的事實，除剔除費用外，還應依《所得稅法》第110條規定處罰。

國稅局舉例，近期查核某建築師事務所2021年執行業務所得案件，業者帳列支付甲公司複委託費300萬元，雖已附上複委託契約書、甲公司開立的統一發票及付款證明，但國稅局查核發現，業者原接受委託業務約定報酬僅200萬元，於是將超出原取得報酬金額的複委託費100萬元予以剔除並補稅。

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