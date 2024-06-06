申請遺產稅試算 有前提

財政部北區國稅局表示，遺產總額若在3,500萬元以下，且符合一定條件，可向國稅局申請遺產稅稅額試算，包含不動產、汽車、金融遺產等財產資料，可快速完成遺產稅申報。

北區國稅局表示，若被繼承人是經常居住中華民國境內，且有身分證統一編號的中華民國國民，並已辦理完成死亡登記，遺產總額在3,500萬元以下，其配偶、子女未辦理拋棄繼承，且有身分證統一編號，符合一定規定時可申請遺產稅額試算。

國稅局表示，遺產稅申報稅額試算，是針對簡易申報案件提供民眾申報內容，國稅局會主動蒐集被繼承人的不動產、汽車、金融遺產（含金融債務）等財產資料，彙整計算遺產總額，並減除配偶、直系血親卑親屬、身心障礙等各項扣除額金額，試算遺產稅應納稅額。

當配偶或子女收到國稅局提供的遺產稅申報稅額試算通知書，在確認內容無誤後，只要在申報期限內至財政部電子申報繳稅服務網登錄回復確認；或在確認申報書中簽章後，以掛號郵寄或臨櫃遞送確認申報書，就可完成遺產稅申報。

中區國稅局表示，民眾如有申報遺產稅需求，可多利用遺產稅申報稅額試算服務，如須繳納稅款，則依試算結果繳稅；若不符試算條件的納稅人，則會收到「遺產稅金融遺產參考清單」，由民眾自行辦理遺產稅申報。

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