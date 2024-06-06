財劃法公聽會 地方籲「餅做大」

立法院財政委員會昨（5）日舉辦《財政收支劃分法》修法公聽會，不少地方政府呼籲中央將統籌分配稅款的餅做大，不過對於分配參採指標，地方之間歧異仍大。

財政部長莊翠雲重申，財劃法最主要目的是調劑財政盈虛，均衡區域發展，台灣各地區自然環境差異，工商發展條件不同，稅源也有明顯差距，財政部對財劃法修法採開放態度，會聽取各方意見。

六都對財劃法建議

昨日公聽會中，雖無縣市首長親自出席，但22縣市均有指派代表，並於會中表達意見，多數主張擴大統籌分配稅款、中央地方調整分配比例、劃一各縣市分配、考量地方稅收貢獻等。

台北市政府認為，中央應把餅做大，擴大釋出給地方的財源，提出三項建議，首先是營業稅100%回歸為地方財源，其中50%按各地營利事業營業額分配，另外50%納入統籌分配；第二，保障地方社福、教育、基本設施的一般性補助款；第三，不能中央請客，地方買單。

新北市政府表示，應該先求有再求好，精省前中央和地方的財政比例為60%比40%，但現在地方僅剩25%，希望中央能歸還「消失的」15%，中央把多拿的收入還給地方就是最大共識。

桃園市表示，國民黨所提修法版本確實把餅做大，同時讓六都讓利，此外統籌分配加計一般補助款也會增加，確實有可行性、各縣市也較能夠接受。

台中市認為，分配比率維持現狀即可，但應將財源作大，提升各縣市獲配額度，解決地方財政困境。

台南市提出兩原則，首先是公平性，例如南科產值已超過竹科，但產值卻算在竹科，用水、建設卻由台南支出，並不公平；其次為財政紀律，遵守財政紀律的縣市可多補助。

高雄市表示，各地方政府有不同考量，水平分配須審慎考量，任何單一指標都無法代表22縣市。未來要考量減碳等支出，另外社福支出、高齡化等也應納入指標，未來實施國土法，農地面積較大的城市應被納入考量。

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