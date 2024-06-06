財劃法公聽會 地方籲「餅做大」

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
立法院財政委員會舉辦《財政收支劃分法》修法公聽會，不少地方政府呼籲中央將統籌分配稅款的餅做大，不過對於分配參採指標，地方之間歧異仍大。 圖／聯合報系資料照片
立法院財政委員會舉辦《財政收支劃分法》修法公聽會，不少地方政府呼籲中央將統籌分配稅款的餅做大，不過對於分配參採指標，地方之間歧異仍大。 圖／聯合報系資料照片

立法院財政委員會昨（5）日舉辦《財政收支劃分法》修法公聽會，不少地方政府呼籲中央將統籌分配稅款的餅做大，不過對於分配參採指標，地方之間歧異仍大。

財政部長莊翠雲重申，財劃法最主要目的是調劑財政盈虛，均衡區域發展，台灣各地區自然環境差異，工商發展條件不同，稅源也有明顯差距，財政部對財劃法修法採開放態度，會聽取各方意見。

六都對財劃法建議
六都對財劃法建議

昨日公聽會中，雖無縣市首長親自出席，但22縣市均有指派代表，並於會中表達意見，多數主張擴大統籌分配稅款、中央地方調整分配比例、劃一各縣市分配、考量地方稅收貢獻等。

台北市政府認為，中央應把餅做大，擴大釋出給地方的財源，提出三項建議，首先是營業稅100%回歸為地方財源，其中50%按各地營利事業營業額分配，另外50%納入統籌分配；第二，保障地方社福、教育、基本設施的一般性補助款；第三，不能中央請客，地方買單。

新北市政府表示，應該先求有再求好，精省前中央和地方的財政比例為60%比40%，但現在地方僅剩25%，希望中央能歸還「消失的」15%，中央把多拿的收入還給地方就是最大共識。

桃園市表示，國民黨所提修法版本確實把餅做大，同時讓六都讓利，此外統籌分配加計一般補助款也會增加，確實有可行性、各縣市也較能夠接受。

台中市認為，分配比率維持現狀即可，但應將財源作大，提升各縣市獲配額度，解決地方財政困境。

台南市提出兩原則，首先是公平性，例如南科產值已超過竹科，但產值卻算在竹科，用水、建設卻由台南支出，並不公平；其次為財政紀律，遵守財政紀律的縣市可多補助。

高雄市表示，各地方政府有不同考量，水平分配須審慎考量，任何單一指標都無法代表22縣市。未來要考量減碳等支出，另外社福支出、高齡化等也應納入指標，未來實施國土法，農地面積較大的城市應被納入考量。

稅款 財劃法 財政部

延伸閱讀

地方齊呼「財劃法修法」 學者建議勿考量黨派：應依事給錢

影／談財劃法修法 朱立倫呼籲朝野黨團：這是國家要做的事

支持財劃法修法 許淑華：讓偏鄉得到公平資源補助

財劃法已討論25年 朱立倫：對的事能不做嗎？

相關新聞

贈與稅10%起跳！房產過戶給子女提早規劃 3招省下百萬稅金

許多父母在規劃資產時，會將名下房產過戶給子女，不過，將房產過戶給子女，等同於「贈與行為」，此時就牽涉到是否要繳納「贈與稅」的問題...

財劃法公聽會 地方籲「餅做大」

立法院財政委員會昨（5）日舉辦《財政收支劃分法》修法公聽會，不少地方政府呼籲中央將統籌分配稅款的餅做大，不過對於分配參採...

申請遺產稅試算 有前提

財政部北區國稅局表示，遺產總額若在3,500萬元以下，且符合一定條件，可向國稅局申請遺產稅稅額試算，包含不動產、汽車、金...

高報複委託費 將遭補稅

財政部台北國稅局表示，執行業務者因委託其他業者辦理業務，在申報所得稅時，不能「高報」複委託費，只能以原取得報酬來申報，否...

列報和解呆帳 須附證明

財政部台北國稅局表示，企業因為與他方和解，導致債權無法收回、產生呆帳，若要列報損失應取得法院等單位的和解證明文件，如筆錄...

房產假買賣真贈與 得不償失

財政部台北國稅局表示，二親等親屬間「假買賣、真贈與」不動產，小心兩個連鎖效應。第一，可能會被國稅局視為贈與，超過免稅額還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。