《財劃法》修法公聽會 雙北籲中央釋出財源
5日舉辦「財政收支劃分法修正草案」初審與公聽會，邀集22縣市財政局長與相關官員、學者進行討論，意見主要圍繞擴大統籌分配款、中央地方調整分配比例、考量地方稅收貢獻等。
台北市財政局長胡曉嵐表示，財劃法從1999年修正迄今，已逾25年未修正，歷經地方改制，直轄市已成六都，經費需求隨地方市權一併上升，但中央統籌分配稅款來源依舊是所得稅10%、貨物稅10%、營業稅40%，現行財源已無法滿足地方發展需要，中央應把餅做大，擴大釋出給地方的財源，以減輕地方的財政壓力。
台北市政府提出三項建議，首先是營業稅100%回歸為地方財源，其中50%按各地的營利事業營業額分配，另外的50%納入統籌分配；第二，保障地方社福、教育、基本設施的一般性補助款；第三，不能中央請客，地方買單。
新北市政府則指出，精省前中央和地方的財政比例為60%比40%，但現在地方僅剩25%，希望中央能歸還「消失的」15%。新北市財政局長陳榮貴強調，應該要先求有再求好，並強調「中央把多拿的收入還給地方政府」就是最大的共識。
莊翠雲則表示，財劃法最主要目的是要調劑財政盈虛，均衡區域發展，台灣各地區自然環境差異，工商發展條件不同，稅源也有明顯差距。她指出，財政部對《財劃法》修法，採取開放態度，聽取各方意見。
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