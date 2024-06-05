財劃法公聽會 地方盼擴大統籌分配、一般補助款不減

立法院財政委員會今天召開「財政收支劃分法修正草案」初步審查會議及公聽會，財政部長莊翠雲會前受訪重申，希望調劑財政盈虛，達成均衡區域發展，對地方政府意見採開放態度。

目前財劃法修正草案累計已達17案，但仍無行政院版。對於財委會舉辦公聽會，莊翠雲表達感謝。對於邀地方政府協商時程，她說，先聽取地方政府、專家意見再安排時間。

莊翠雲指出，各地自然環境差異，工商發展條件不同，稅源也明顯差距，財劃法修法主要是調劑財政盈虛，均衡區域發展。

公聽會上，各縣市政府發言踴躍，未有縣市長出席，提出意見仍分歧，以六都為例，台北市財政局長胡曉嵐建議，根本解決方式中央應把餅做大，營業稅應全數回歸地方，保障社福教育等一般性補助款等。高雄市財政局長陳勇勝則認為22縣市各有考量，水平要審慎，單一指標無法當作指標，應重視每項指標。

新北市財政局長陳榮貴說，大家應先求有再求好，中央應先把精省後地方減少的15%先歸還，中央多拿得先還給地方。台中市財政局長游麗玲認為，中央應擴大釋出財源，把餅做大，維持既有方式才能解決財政困境。

其他縣市方面，新竹市建議應擴大地方財源、畫一直轄市與縣市分配基礎外，考量地方稅收貢獻。如竹市長期受竹科園區外億成本負擔，應給予稅收合理補償。

雲林縣提出，財劃法修正應該基於公平正義原則，把地方消失的15%拿回來，所得稅、營業稅應提高分配比例。雲林像是台灣人的媽媽，從早餐到宵夜都吃雲林農產品，雲林是全國糧倉，農林漁牧貢獻應該納入指標，特別的犧牲要有特別補償，像是承擔石化業犧牲，要有合理專款補助。

宜蘭縣無奈表達，宜蘭被大家人認為是東部，北北基桃又排除宜蘭市是北部，縣府財政任性有待加強，支持立院支持度最高版本。嘉義市訴求，提撥一定比例分配給地方政府、重新檢視收支，中央權責中央負擔、檢討一般性補助款分配、給予省轄市額外加權、年度統籌款為分配應全數再分配地方。

彰化縣同樣支持擴大中央統籌分配稅款規模、一般性補助不低於修法前財源以及將風電、光電貢獻納入。

政大財政系教授陳國樑看法，不必捨近求遠、緣木求魚，依現有統籌款與補助款合計數，在地方政府間的分配情形為基礎，可以考慮全數、舊稅即良稅、兩款目前分配情形，是社經發展與政治運作下的均衡。也建議設置撥款委員會，避免政治分配，且修法兩年後檢討。

台北大學公行系教授呂育誠則建議，統籌分配比率已協助縣市執行全國一致性政策需求為著要考量，縣市應相對符合特定政策標準，配合地方稅法通則，強化縣市財政自主。透過制度面建立協商機制，過程面可考慮縣市提供具體運用計畫與成效預評，結果面則可定縣市不得以普通統籌款收入支應會計科目，或限定一定比例。

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