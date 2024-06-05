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發票千萬獎 開出17張

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
發票示意圖。 圖／聯合報系資料照片
發票示意圖。 圖／聯合報系資料照片

財政部賦稅署昨（4）日下午公布今年3-4月期統一發票中獎清冊，賦稅署初步統計中獎張數，1,000萬元特別獎共開出17張，200萬元特獎共16張，其中有民眾在台糖便利商店買了一瓶運動影料，就幸運中獎。

據財政部統計，3-4月期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項的幸運得主計有109位，獎金合計超過2.29億元，對中其他獎項的獎金達25.24億元。

財政部賦稅署說明，3-4月期統一發票獎金1,000萬元特別獎中獎有17張，領獎期間為6月6日至9月5日，連同1-2月期仍在領獎期限（7月5日）內尚未兌領之三張特別獎中獎發票，計有20個特別獎等待中獎民眾領取。

財政部統計，2021年1-2月期起，統一發票每期開出一組特別獎中獎號碼，排除不符給獎規定發票後，截至2024年1-2月期累計79期，可兌領特別獎之中獎發票共1,074張，已兌領801張，等於創造了801位千萬富翁。

統一發票 財政部

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