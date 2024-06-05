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房產假買賣真贈與 得不償失

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
財政部台北國稅局表示，二親等親屬間「假買賣、真贈與」不動產，小心兩個連鎖效應。 聯合報系資料庫
財政部台北國稅局表示，二親等親屬間「假買賣、真贈與」不動產，小心兩個連鎖效應。 聯合報系資料庫

財政部台北國稅局表示，二親等親屬間「假買賣、真贈與」不動產，小心兩個連鎖效應。第一，可能會被國稅局視為贈與，超過免稅額還要課贈與稅，第二，未來出售申報房地合一稅也要留意取得成本認定。

過去有民眾為了規避贈與稅，親人之間假借成立買賣契約，實質上卻並未支付價款。

二親等內親屬房地買賣規定
二親等內親屬房地買賣規定

台北國稅局表示，依《遺產及贈與稅法》規定，二親等內親屬間的財產買賣，除非可提出買賣價金給付證明，或證明這筆已支付價款，不是由長輩出借或提供擔保，否則將被視為一般贈與案件，依法課徵贈與稅。

不僅如此，這類假買賣、真贈與案件，在被國稅局補徵贈與稅之後，若未來要出售，且為適用房地合一稅案件，在計算取得成本時要特別留意。

依規定，取得成本應以受贈時房屋評定現值及土地公告現值，按政府發布的消費者物價指數（CPI）調整後的價值來認定。

國稅局舉例，李君2017年與母親周君簽訂房地不動產買賣契約，約定買賣總價1,100萬元，但由於李君無法提出支付價款證明，此案被國稅局認定為贈與案件，依照贈與時的房地現值，核定贈與總額210萬元，尚未超過當年度免稅額。

而之後李君出售這筆不動產，在辦理個人房地合一稅申報時，以當時與母親的買賣契約書所載金額1,100萬元，列報為取得成本，但國稅局表示，這筆不動產當初被認定為贈與取得，應該改按受贈時的房地現值、依CPI調整後的價值來重新認定，最終被國稅局補稅150萬元。

國稅局提醒，依據取得房地原因不同，可減除的取得成本也不同。例如若為買賣取得房地，取得成本就是指買入房地時的價格；若是繼承取得，或是非配偶贈與取得房地，則依繼承或受贈時的房屋評定現值及公告土地現值，按CPI調整後價值做為成本。

至於若是配偶贈與取得的房地，則是以配偶間第一次相互贈與前的原始取得成本來認定。

國稅局 房地合一稅 贈與稅

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