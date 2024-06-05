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凱博觀點／在陸跨境股權重組 留意稅事

經濟日報／ 黃慧展
凱博聯合會計師事務所會計師黃慧展。凱博／提供
凱博聯合會計師事務所會計師黃慧展。凱博／提供

台商早年多透過離岸公司投資中國大陸，故近年來在辦理台商境外投資架構重組案件時，經常遇到客戶因投資架構重組導致直接或間接移轉大陸公司股權，進而引發大陸應稅財產轉讓或視同轉讓的所得課稅問題。近幾年我們曾協助許多客戶規劃，就跨境股權重組導致的大陸所得稅涉稅事項，辦理相應的免稅備案。

為降低跨境投資架構重組衍生的大陸所得稅涉稅風險，企業主應謹慎考慮其所實施的重組方案，是否與相關法規（如：財稅[2009]59號、稅務總局公告2015第7號）規定可免徵所得稅的重組樣態相符。此外，由於現行法規要求跨境股權重組的所得稅免徵備案時點，是在股權移轉的工商程序完成後，如若備案未獲稅務主管機關受理，而工商程序又已辦結，則衍生的稅務影響將不可逆轉。

為此，近年深圳及上海稅局已陸續推動稅收事項事先裁定機制，可在企業實施跨境股權重組前，以書面明確告知企業稅務處理的意見，大幅降低了涉稅事項的不確定性。

如跨境股權重組所涉大陸公司位於深圳及上海以外地區的，仍建議應在工商程序辦理前，預先提供稅務備案材料尋求所在地稅務主管機關的指導意見，儘可能降低企業事後備案潛在的涉稅風險。

如若企業主所實施的重組方案，無法滿足相關法規規定的重組樣態，不能申請免徵大陸所得稅的，亦建議應在現行法規允許的範圍內，盡量採取可降低稅負影響的方案，以完成投資架構重組的目標。

台商在面臨跨境投資架構的調整時，除了大陸的稅務問題外，亦需考慮台灣的個人綜合所得稅、海外所得及CFC（受控外國公司法）等的申報義務，建議企業主若有股權調整的需求，應尋求專業財務顧問協助進行評估及規劃，避免觸發不必要的稅務風險。

凱博聯合會計師事務所將於6月舉辦線上講座，解析大陸公司跨境股權重組實務，歡迎參加。

（作者是凱博聯合會計師事務所會計師）

台商 所得稅

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