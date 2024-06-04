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關鍵原物料降稅 延至9月底
端午節將至，行政院副院長鄭麗君昨天召開穩定物價小組會議，掌握應節商品供應及價格情勢。此外，鑒於地緣政治風險仍大，為提前因應原油及大宗物資價格波動風險，決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至今年九月底，力求穩定物價。
行政院指出，國際地緣政治風險續存，原油及大宗物資價格走向尚多變數，且黃豆、小麥、奶油等進口價格仍較二○二一年降稅前高，請相關部會審慎因應輸入性通膨的可能性。
行政院表示，原實施第十一波減徵關鍵原物料稅負措施至六月底，會議決議啟動第十二波措施，加碼延長至本年九月底。包括免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅。免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半。
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