關鍵原物料降稅 延至9月底
行政院副院長鄭麗君昨（3）日召開穩定物價小組會議，拍板關鍵原物料降稅措施再延一季至今年9月底，另逢端午節，也指示各部會關注相關物價。
這是卓內閣上任後首度召開穩定物價小組會議。行政院表示，考量國際地緣政治風險續存，原油及大宗物資價格走向仍有許多變數，且部分物資如黃豆、小麥、奶油等進口價格仍較2021年降稅前高，原本關鍵原物料降稅至6月底，昨日決議延長至今年9月底。
行政院指出，雖國際農工原物料價格處相對低檔，我國進口黃豆、小麥、玉米等關鍵物資價格持續穩定，今年4月消費者物價指數（CPI）年增率已回落至1.95%，穩定物價小組關注的17項重要民生物資CPI年減0.16%，創2020年4月來新低，顯示國內物價上漲壓力略為趨緩。
但俄烏戰爭、中東衝突等地緣政治風險仍大，加上主要產油國減產、極端氣候頻率增加；其中，原油價格緩步上升，布蘭特原油價格由去年12月的77.58美元，漲至今年4月的89.94美元。政院請相關部會持續關注，審慎因應輸入性通膨的可能性，持續從源頭減輕國內業者營運負擔。
免徵項目包括，進口黃豆、小麥、玉米營業稅；小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。
此外因應端午節來臨，粽子為主要應節食品之一，節前糯米、豬肉等食材需求大幅增加。鄭麗君會中請相關部會持續監控相關農產品及應節食材價格穩定，確保端午節前市場供貨無虞、價格合理。
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