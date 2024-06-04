生前應納稅捐 可從遺產扣除

財政部高雄國稅局表示，依《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人生前應繳納的各項稅捐、罰鍰及罰金，可自遺產總額中扣除，免徵遺產稅。

高雄國稅局指出，被繼承人死亡前，依法應繳納的各項稅捐、罰鍰及罰金，依規定可自遺產總額中扣除，免徵遺產稅；另外，被繼承人死亡年度所發生的地價稅與房屋稅，應按被繼承人生存期間占課稅期間比率計算（地價稅課稅期間為每年1月至12月，房屋稅為每年7月至次年6月），再從遺產總額中予以扣除。

舉例來說，洪小姐的母親在2022年11月15日過世，名下遺有土地一筆，尚有未繳納的地價稅18,230元，已於繳納期限前由家人繳納，申報母親遺產稅時，這筆稅款可從遺產總額中扣除。

國稅局說明，洪小姐母親2022年期的地價稅共18,230元，自地價稅課稅起始日2022年元旦起至死亡日2022年11月15日，生存期間共319天，按生存日數占全年比例計算，申報遺產稅時可自遺產總額中扣除，可減除的應納而未納地價稅為15,932元（18,230元×319／365）。

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