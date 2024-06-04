自宅獨資執業 不能列報租金

財政部台北國稅局表示，獨資的執行業務者，若以本人所有房屋來作為執行業務使用，在申報所得稅時，不可列支租金支出。

台北國稅局說明，依照《執行業務所得查核辦法》，獨資的執行業務者以本人所有的房屋供其自身執行業務使用，不得列支執行業務租金支出；但二人以上聯合執業的聯合事務所，租用其中一位執行業務者的自有房屋，則可將租金列為租金支出。

國稅局舉例，過去曾查核某事務所2022年的執行業務所得案件，發現該事務所列報租金費用較前一年度大幅增加，其給付租金雖已扣繳所得稅款並辦理扣繳憑單申報，但進一步查核時，發現執業場所的房屋是獨資負責人所有，不符合相關規定，於是剔除該項支出費用。

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