去年度所得稅收達8,885億

財政部昨（3）日統計，今年5月申報去年綜所稅與營所稅申報件數，分別年增3％與3.18％，綜所稅淨額年增8.29％，營所稅淨額則受去年獲利衰退影響，年減21.44％。營所稅、綜所稅合計入帳8,885億元。

綜所稅方面，總申報件數683萬件，較前一年度663萬件成長3％。而今年透過網路申報的占比較前一年成長15.7％，衝上581萬件。

綜所稅自繳稅額3,292億元，年增6.31％；減除退稅金額582億元後稅收淨額2,710億元，成長8.29％。

值得注意的是，退稅金額為582億元，年減2.02％。

財政部初步分析，結算申報件數略為增加，稅收淨額增加推估主要是受到薪資所得、利息所得及最低稅負申報稅額增加所影響。

另外營所稅總申報件數109萬件，成長3.18％，總自繳稅額6,175億元，年減21.44％。另外境外電商申報營所稅件數138件，申報應納稅額21億元。

其中，最低稅負申報為56萬件，與去年相比微幅成長0.33％，但自繳稅額卻大幅衰退，從去年的434億元減少至94億元、年減78.32％。

財政部初步分析，申報件數略為增加，成長率與去年相當；申報自繳稅額減少，主要是因為部分公司獲利較前一年度衰退。

從申報方式來看，今年申報去年綜所稅，共有97萬件為稅額試算，占比約14.33%；網路申報共581萬件，占總申報件數逾85%，是最受歡迎的申報方式；另外還有少部分納稅人習慣透過二維條碼、人工申報等方式來報稅。

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