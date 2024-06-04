財長：政院版財劃法 沒時間表

立法院財委會昨（3）日審查《財政收支劃分法》修正草案，財政部長莊翠雲表示，地方政府意見各不相同，目前還在凝聚共識，何時會提出政院版修法？她坦言，「沒有時間表。」

財劃法已超過25年未修，但由於各地方政府主張各異，被視為「零和遊戲」。立法院財委會昨日排案審查財劃法，國民黨立委羅明才直接邀請「認為有缺錢」的縣市上台，全台有17縣市都表態爭取預算，合計2,575億元。

未上台表態的縣市包含高雄市、嘉義縣、台東縣、屏東縣、彰化縣，藍綠皆有。

財劃法修法爭議

朝野立委提出超過14個版本的財劃法修法，財政部先前評估，若照立委提案，將使中央釋出333億元至5,777億元財源給地方。

民進黨立委郭國文質詢，若釋出這麼多財源，再加上國民黨花東交通建設三案超過2兆元，政府預算怎麼編？主計長陳淑姿回應，如此一來就連舉債都沒辦法處理。

民眾黨立委黃珊珊表示，每次中央拍板讓軍公教加薪，但中央只補助第一年，之後就要請各地方政府想辦法，但地方政府錢要從哪來，又得再看中央政府臉色，這就是為何要修財劃法。

民眾黨立委黃國昌也說，財劃法多年未修，不少縣市面臨財政困境，修法勢在必行，要求財政部儘速提出行政院版本。

莊翠雲強調，財政部已擬訂初步修法方向，但因地方政府對於分配指標的意見差距仍大，還須凝聚共識，政院版財劃法修正草案「沒有時間表」。

國民黨團昨日則宣布將提案修法，要求中央釋出15％稅收、約5,133億元給地方縣市。國民黨團書記長洪孟楷表示，目前未見政院、財政部提出對應版本，呼籲民進黨政府應加速，現在正是「均衡台灣」的最好時刻，不要再打假球，朝野共同在委員會、朝野協商時，好好討論出適合全國各縣市的財劃法版本。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，民進黨團主張再多開幾場公聽會，不但專家學者要好好討論，更要邀請各縣市財政局長。他說，民進黨過去也曾提出財劃法修法，最後都無疾而終，因此民進黨團現在主張不提修法版本，「在沒有把話說清楚、沒有溝通好前，執意提案只是徒增困擾。」

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