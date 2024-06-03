112年所得稅國庫進帳約8885億元 營所稅下滑21%
112年度所得稅結算申報今(113)年5月31日順利完成，根據財政部財政資訊中心彙整受理申報案件初步統計，綜合所得稅與營利事業所得稅申報件數均較111年度增加；綜合所得稅稅收淨額較上年度增加，營利事業所得稅稅收淨額較上年度減少，合計共8885.63億元。
財政部表示，由於申報資料目前尚在統整中，總申報件數及繳稅金額以最終統計資料為準。
綜合所得稅部分，總申報件數683萬1978件，較上年度663萬3016件，增加19萬8962件，成長3%。總自繳稅額3292.42億元（含最低稅負申報稅額195.3億元)，較上年度3097.04億元，增加195.38億元；減除退稅金額582.11億元後稅收淨額2710.31億元，較上年度稅收淨額2502.94億元，增加207.37億元，成長8.29%。
財政部初步分析，結算申報件數略為增加，稅收淨額增加推估因薪資所得、利息所得及最低稅負申報稅額增加。
營利事業所得稅方面，總申報件數109萬2482件，較上年度105萬8861件，增加3萬3621件，成長3.18%；總自繳稅額6175.32億元，較上年度7861.08億元，減少1685.76億元，減少21.44%。
另境外電商申報營利事業所得稅件數138件，申報應納稅額21.03億元。財政部指出，初步分析，申報件數略為增加，成長率與去年相當；申報自繳稅額減少，主因部分公司112年度獲利較上年度衰退影響。
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