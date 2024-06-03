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去年景氣慘 營所稅稅收淨額年減21.44％

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部3日表示，112年度所得稅結算申報於5月31日順利完成，據統計，營利事業所得稅稅收淨額受到去年獲利衰退影響，年減21.44％。圖／聯合報系資料照片
財政部3日表示，112年度所得稅結算申報於5月31日順利完成，據統計，營利事業所得稅稅收淨額受到去年獲利衰退影響，年減21.44％。圖／聯合報系資料照片

財政部3日表示，112年度所得稅結算申報於5月31日順利完成，據統計，綜合所得稅與營利事業所得稅申報件數，分別年增3％與3.18％，綜合所得稅稅收淨額較前一年度增加8.29％，但營利事業所得稅稅收淨額受到去年獲利衰退影響，年減21.44％。

在綜合所得稅的部分，總申報件數683萬1,978件，較前一年度663萬3,016件，增加19萬8,962件，成長3％；總自繳稅額3,292.42億元，其中含最低稅負申報稅額195.3億元，與前一年度3,097.04億元相比，增加195.38億元；減除退稅金額582.11億元後之稅收淨額2,710.31億元，較前一年度稅收淨額2,502.94億元，增加207.37億元，成長8.29％。

財政部初步分析，結算申報件數略為增加，稅收淨額增加推估主要是受到薪資所得、利息所得及最低稅負申報稅額增加所影響。

營利事業所得稅，總申報件數109萬2,482件，較前一年度105萬8,861件，增加3萬3,621件，成長3.18％；總自繳稅額6,175.32億元，與前一年度7,861.08億元相比，減少1,685.76億元，減少21.44％。

另外，境外電商申報營利事業所得稅件數138件，申報應納稅額21.03億元。

財政部初步分析，申報件數略為增加，成長率與去年相當；申報自繳稅額減少，主要是因為部分公司112年度獲利較前一年度衰退影響所致。

報稅 所得稅 結算申報 財政部

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