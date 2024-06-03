同婚者綜所稅怎麼報？ 結婚當年度同樣可以二選一

財政部高雄國稅局表示，同性婚姻者的報稅方式與異性婚姻者相同，在結婚當年度可選擇分開報稅或合併申報，但往後年度應依規定合併申報課稅。

高雄國稅局說明，綜所稅課稅方式是採年度結算、次年申報制，每年5月1日至5月31日（或依法展延結算申報截止日）申報上一年度所得、免稅額及扣除額，若在課稅期間結婚，夫妻隔年申報結婚當年度得綜所稅時，可選擇分別申報或合併申報。

舉例來說，阿楷跟阿霖是在今年向戶政機關辦理同性結婚登記，明年5月申報結婚當年度2024年綜所稅時，依財政部相關函釋規定，阿楷跟阿霖可先進行試算，比較合併或分開申報哪種方式比較有利，但以後年度應依《所得稅法》第15條規定合併申報課稅。

另外，同婚者相互間贈與的財產，依《遺產及贈與稅法》第20條第1項第6款規定，不計入贈與總額課徵贈與稅。

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