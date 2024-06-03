跨國集團要注意 比利時發布全球最低稅負制註冊要求

因應今年起實施的全球最低稅負制（GloBE），比利時政府於5月29日發布行政命令，要求達全球最低稅負制適用門檻且擁有比利時個體之跨國集團，不論是否有潛在應繳納的補充稅款，均需在年7月13日前向當地稅務機關提交GloBE通知書以辦理註冊程序及取得一組註冊編碼供集團未來辦理GloBE申報時使用。

勤業眾信國際租稅服務負責人徐有德指出，比利時稅務機關提供線上平台供跨國集團辦理註冊程序及提交所需資料，預告未來GloBE申報很可能採用相同方式辦理。

首先，比利時稅務機關為初步掌握納稅義務人整體情況，跨國集團應於GloBE通知書揭露集團的基本資訊（集團名稱及最終母公司地址等）、集團合併財報之資訊（包括所使用之會計準則、該財報公告方式及使用之貨幣）、集團投資架構（揭露各層母公司之稅務屬性，例如是否為稅務穿透個體或混和實體）與集團窗口之聯繫資訊。

第二，可注意預繳補充稅款機制，若跨國集團預期將因適用所得涵蓋原則或比利時實施之當地最低稅負制，而需在比利時繳納補充稅款時，可選擇預繳補充稅款並須於期限內完成繳納，以2024年之補充稅款為例，須於2024年12月20日完成預繳。此外，該行政命令敘明若跨國集團選擇預繳機制，比利時稅務機關將優先辦理該集團之註冊申請以加速完成註冊。

最後，則應注意逾期辦理之影響。儘管行政命令並未敘明若逾期辦理是否會產生罰則，但應注意逾期辦理或提交資訊有缺漏將可能導致未來集團辦理GloBE申報之複雜度增加，例如對於比利時是否得適用過渡期避風港條款，及可能對納稅義務人權利義務產生不利的影響，例如無法採用預繳機制或無法以尚未取得GloBE註冊編碼作為延遲申報之抗辯。

徐有德資深會計師表示，儘管距離首次辦理集團GloBE申報之截止日期（2026年6月30日）尚有一段時間，然考量GloBE申報內容複雜程度遠高於現有的稅務申報，可預期將會有越來越多已實施GloBE之國家或地區將效法比利時要求跨國集團立即辦理註冊，以事先掌握納稅義務人資料及確保課稅權之行使。

徐有德建議，跨國企業應注意其他國家是否亦有註冊要求、瞭解應遞交之資料內容，思考申報資訊在集團內是否容易取得，進而評估是否需以稅務科技工具提升取得數據之效率及資料正確性，才能在期限內提交資訊量龐大之GloBE申報書。

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