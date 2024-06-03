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財畫法修正政院版在哪？莊翠雲：要凝聚共識、沒時間表

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
立法院財政委員繼續針對財政收支劃分法部分條文修正草案進行答詢。圖／本報系資料照片
立法院財政委員繼續針對財政收支劃分法部分條文修正草案進行答詢。圖／本報系資料照片

立院財委會今日繼續針對財畫法修正案進行答詢，立委針對政院版版本何時提出頻頻砲轟財政部，認為政院要對自己態度說清楚。財政部長莊翠雲強調，要廣徵意見凝聚共識，過去5度提出就是因為沒有共識，必須凝聚地方政府意見。

莊翠雲說，各地方政府提出指標差距很大，有多達30-50個。政院版要凝聚共識出來，「當然沒有時間表」。

立委黃珊珊提到，就是垂直分配不夠，地方才會在水平分配上爭執，政院到現在沒有行政院版，非常失望。造成中央請客地方買單，希望財畫法可明確化，能給地方多少講清楚。

莊翠雲也回應，現在努力的就是水平分配，分配公式入法是要凝聚共識，修法方向包括畫一分配基礎、調劑財政盈虛、保障既有財源、精進分配機制。

立委黃國昌批評，民進黨在野時主張修財畫法，蔡英文任內2015年也主張修法，賴總統在2018年時任院長時也承諾要提政院版本，但過去8年民進黨執政對財畫法修法屢次跳票。他也提到，中央統籌分配稅款占國稅比例逐年下降、一般補助款占國稅比例2020年來逐年減少，中央挹注地方財源占國稅比例同樣從2020年逐年降低。

莊翠雲強調，垂直分配會把水平調整完要達到最大共識，現在是在凝聚共識過程，但現在差距很遠，提出版本若沒有共識也有沒用。

地方政府 民進黨 財政部

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