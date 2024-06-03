印花稅五大NG 樣態 須留意

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
地方稅務局提醒，印花稅常見有五大NG，提醒公司、民眾特別留意，尤其若將已經貼用註銷的印花稅票，撕下來重新使用，《印花稅法》規定最重可處30倍罰鍰。示意圖。（本報系資料庫）
地方稅務局提醒，印花稅常見有五大NG，提醒公司、民眾特別留意，尤其若將已經貼用註銷的印花稅票，撕下來重新使用，《印花稅法》規定最重可處30倍罰鍰。示意圖。（本報系資料庫）

地方稅務局提醒，印花稅常見有五大NG，提醒公司、民眾特別留意，尤其若將已經貼用註銷的印花稅票，撕下來重新使用，《印花稅法》規定最重可處30倍罰鍰。

印花稅歷史悠久，近來時有廢除聲浪，不過目前仍針對四種憑證課徵印花稅，包含「銀錢收據」、「買賣動產契據」、「承攬契據」與「典賣、讓受及分割不動產契據」，較常出現在不動產買賣、租約、工程承攬合約等，民眾仍要留意印花稅規定。

印花稅五大NG樣態
印花稅五大NG樣態

高雄市稅捐處整理印花稅常見五大NG。首先，最常發現不貼印花稅票或貼用不足額，可處五倍至15倍罰鍰；第二，印花稅票未註銷，可處五倍至十倍罰鍰。

舉例來說，某公司承攬契約，金額為500萬元，契約雖貼用5,000元印花稅票，卻未銷花，依規定可照情節輕重，按照未銷花稅票數額處五倍至十倍罰鍰。

第三，繼續使用已失效憑證，最常出現在租賃契約，可處五倍至15倍罰鍰。

例如某房東因訂定租約，租期至2019年12月31日止。承租人2021年仍租用該房屋，但並未另訂租約，僅沿用原合約書並註記收款情形，由房東簽名蓋章，等於是繼續使用失效憑證，除補稅外，還要按漏貼稅額處罰。

第四，修改原憑證繼續使用，未針對變更部分加貼印花稅票，常出現在承攬合約，可按漏貼稅額處以五倍至15倍罰鍰。

例如某工程公司承攬科技公司廢水處理操作工程，金額84萬元，貼花840元，後來追加款項65萬元並結案，但卻未加貼印花稅票650元，遭到補稅並處罰。

最後，印花稅票經貼用註銷後撕下來重新使用，是各種NG行為中裁罰最重，依印花稅法可處20倍至30倍罰鍰。

財政部表示，印花稅的納稅義務人主要為立約或立據人，繳納方式除逐件貼用印花稅票外，也可使用應納稅額繳款書逐件繳納或按期彙總繳納。

印花稅 房東

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