小商家取得進項發票 可抵稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
發票示意圖。 聯合報系資料照
發票示意圖。 聯合報系資料照

財政部高雄國稅局表示，為鼓勵小商家取得進貨發票，小規模營業人取得合乎規定的進項憑證，可用來扣減查定營業稅額，若超過當期查定稅額，還可遞延至下一期繼續扣減。

一般營業人的營業稅是以銷項稅額減掉進項稅額來計算，不過對於月銷售額未達20萬元的小規模營業人，國稅局是以按季查定課徵方式來計稅。

高雄國稅局表示，若經核定為小規模營業人，是依照國稅局每季核定銷售額的1％繳納營業稅，為鼓勵小規模營業人取得進項憑證，若購買營業上使用的貨物或勞務，取得合規發票，可按當期進項稅額10%，在查定稅額內扣減，超過查定稅額者，次期可繼續扣減。

舉例來說，甲商號查定每月銷售額10萬元，每季30萬元，按1％課稅3,000元，當期取得合規進項發票，進項稅額共4,000元，可扣減該進項稅額10％、即400元，故甲商號當季應納營業稅額為2,600元（3,000-400）。

國稅局 營業稅

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